Щоб не програти наступну війну: Маск закликав США переглянути збройні програми

Голова Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск розкритикував збройну стратегію Сполучених Штатів, зазначивши, що вона потребує змін. Адже створення невеликої кількості зброї за високу ціну може призвести до поразки під час війни.

Про це 24 Канал пише з посиланням на допис мільярдера в Х.

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Маск вважає, що в США потрібно переробити програми озброєння

Ілон Маск прокоментував допис директора компанії Social Capital Чамата Паліхапітії. У ньому йдеться, що Військово-морські сили нібито США запланували витрачати по 40 мільярдів доларів щороку для обслуговування 364 кораблів. Такі фінанси можуть виділятися лише на одну складову армії протягом наступних 30 років. Паліхапітія додав, що за частину цих коштів військо могло б закупити понад 10 тисяч безпілотників і "накрити ними світ".

У відповідь на це Маск зазначив, що американські програми озброєння потрібно переробити, адже нинішня стратегія використовується для "ведення вчорашньої війни".

Якщо не буде внесено негайних і кардинальних змін, Америка з тріском програє наступну війну,

– написав він.

Що передбачала програма ВМС США у 2024 році

У стратегії військово-морських сил за 2024 рік США визначили Китай як головний виклик, а Росію – гострою загрозою.

З огляду на це, ВМС Сполучених Штатів до 2027 року проводять підготовку до можливої війни з КНР, враховуючи імовірне вторгнення Китаю на Тайвань. У боротьбі США планують застосовувати роботів, штучний інтелект та інформаційне домінування. До того часу триватимуть роботи з приведення в боєготовність військових кораблів, підводних човнів і літаків.