Чоловік, що облаяв ветерана у клініці Одеси, вдруге перепросив і перерахував 400 000 військовим

Вадим Шевеленко, який облаяв ветерана та лікаря ветеринарної клініки Олексія Притулу, пояснив свою поведінку й удруге попросив вибачення.

Він зазначив, що під час конфлікту він був у "нестабільному емоційному стані". А також наголосив, що не має упереджень стосовно людей з інвалідністю. Про це чоловік написав на своїй сторінці у фейсбуці 9 липня.

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Чоловік, який облаяв ветерана у клініці Одеси, удруге попросив вибачення

Шевеленко заявив, що під час візиту до клініки хвилювався за свою собаку, проте зазвичай він "спокійна і врівноважена людина й точно великий патріот своєї країни". За словами чоловіка, він постійно відвідує цю клініку, і раніше конфліктів там не мав.

Інцидент, який стався із ветераном Олексієм Притулою він назвав "неприємним, конфліктним непорозумінням та збігом обставин". Також у своїй публікації він запевнив, що жодних упереджень щодо людей "з обмеженою здатністю" не має, адже його родич, мовляв, також не може ходити через інвалідність.

Я хочу звернути увагу всіх, що цей інцидент стався зовсім, так би мовити, на побутовому рівні між мною як відвідувачем клініки та Олексієм як лікарем-ветеринаром (…) Я перепрошую всіх, хто сприйняв це як особисту образу,

– написав Шевеленко.

Також у своєму пості він зазначив, що перерахував 400 тисяч гривень на рахунки бригади "Азов" та 3 штурмової. Він також наголосив, щоб це не сприймали "так, ніби я відкупився". За словами чоловіка, раніше він також допомагав Збройним Силам України та "робив усе, щоб наблизити нашу перемогу".

Зауважимо, що ветеран Олексій Притула, з яким у Шевеленка стався конфлікт, написав на своїй сторінці в інстаграмі, що напередодні бачився з ним.

За його словами, під час зустрічі той пояснив, що у конфлікті не було контекстів ставлення до ветеранів та людей з інвалідністю.

Олексій зазначив, що це його влаштувало, і він приймає вибачення. Крім цього, лікар також подякував усім, хто долучився до розголосу ситуації.

Однією з найважливіших чеснот я вважаю вміння визнавати свої помилки. І робити з них висновки. Ще краще, коли ці висновки трансформуються в суспільно корисні дії та мають правильні наслідки,

– додав Олексій Притула.