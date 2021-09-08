На військовому заводі Mesko у Польщі прогримів потужний вибух: загинула людина
8 вересня 2021 , 12:26Читать новость на русском
Джерело:Wiadomości
На польському оборонному підприємстві Mesko в центральній частині країни вранці 8 вересня прогримів сильний вибух. У результаті інциденту загинула жінка.
На місце вибуху в місті Скаржисько-Каменна прибули поліцейські та пожежники. Вони вивчають обставини інциденту.
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Вибух на військовому заводі у Польщі
Сильний вибух на оборонному підприємстві Mesko пролунав вранці 8 вересня.
За попередньою інформацією, здетонували вибухові речовини, які 41-річна співробітниця заводу запаковувала для відправлення. Пачка здетонувала у її руках. На жаль, жінка загинула на місці.
Що відомо про завод Mesko
- На військовому заводі виготовляють боєприпаси та ракети, які використовує польська армія, а також компоненти для великих військово-промислових концернів.
- У 2015 році Mesko увійшов до складу Польської військово-промислової групи. Він виробляє також переносні зенітно-ракетні комплекси.
У Скаржисько-Каменній на військовому заводі прогримів вибух: дивіться карту