На військовому заводі Mesko у Польщі прогримів потужний вибух: загинула людина

На польському оборонному підприємстві Mesko в центральній частині країни вранці 8 вересня прогримів сильний вибух. У результаті інциденту загинула жінка.

На місце вибуху в місті Скаржисько-Каменна прибули поліцейські та пожежники. Вони вивчають обставини інциденту.

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Вибух на військовому заводі у Польщі

Сильний вибух на оборонному підприємстві Mesko пролунав вранці 8 вересня.

За попередньою інформацією, здетонували вибухові речовини, які 41-річна співробітниця заводу запаковувала для відправлення. Пачка здетонувала у її руках. На жаль, жінка загинула на місці.

Що відомо про завод Mesko

На військовому заводі виготовляють боєприпаси та ракети, які використовує польська армія, а також компоненти для великих військово-промислових концернів.

У 2015 році Mesko увійшов до складу Польської військово-промислової групи. Він виробляє також переносні зенітно-ракетні комплекси.

У Скаржисько-Каменній на військовому заводі прогримів вибух: дивіться карту