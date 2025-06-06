На війні простіше, ніж в школі, – вчитель історії пояснив, чому став розвідником
- Яніс Терещенко, колишній вчитель історії, став розвідником у ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Терещенко підкреслює, що на війні йому легше, ніж в освіті, і він не засуджує чоловіків, які залишились працювати в школах, вважаючи, що кожен має право обирати свій шлях.
Військовослужбовець Третього армійського корпусу ЗСУ Яніс Терещенко працював вчителем історії, але 24 лютого 2022 року став на захист України. На війні йому бути легше, ніж в сфері освіти.
Про це він розповів 24 Каналу, зауваживши, що його завданням є захист українських дітей. Інших чоловіків, які працюють зараз у школах, він не засуджує.
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Чому вчитель історії став розвідником
Військовослужбовець Третього армійського корпусу ЗСУ зауважив, що він фактично втік зі школи на війну. На це у ньому була важлива причина – початок повномасштабного вторгнення, коли вранці 24 лютого Україну почали атакувати ракети.
Мені на війні простіше, ніж в школі. Мене не питали – хочу чи не хочу та як я спромігся піти воювати. Я прокинувся. І все. Мав піти далі працювати в школу? Ні,
– наголосив він.
Терещенко пояснив, що зараз його місія полягає в тому, щоб захистити українських дітей, адже якщо їх депортують до Росії, їх вже ніхто не зможе навчати в нашій країні.
"Тому спочатку повоюємо, а вже потім будемо розмовляти про освіту. Зараз я про освіту розмовляти не готовий. Мене в освіті немає. І освіти в моєму житті зараз теж немає", – зазначив він.
Військовослужбовець Третього армійського корпусу ЗСУ додав, що у нього є друзі чоловіки, які працюють у школах та мають бронь. Він їх не засуджує та більше переживає за те, щоб гідно прожити власне життя. За його словами, людина, яка не воює в лавах Сил оборони України, не є меншим громадянином, ніж ті, хто воює.
До речі, командир відділення батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади Семен "Барбер" Семків до служби працював барбером, тому і має такий позивний. На початку повномасштабного вторгнення один бойовий підрозділ в Києві шукав таку людину, так він і потрапив до війська.