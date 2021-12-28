Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючі до бронетехніки

28 грудня 2021 , 19:58
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Джерело:

СБУ

Контррозвідка СБУ виявила масштабне розкрадання запчастин та комплектуючих до військової броньованої техніки. Вони належали одній з військових частин Хмельниччини.

Пресслужба СБУ повідомила, що в умовах особливого періоду нестача таких комплектуючих могла б завдати шкоди обороноздатності України. До розкрадання причетний військовослужбовець-контрактник та його батько.

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Син вивозив крадене з частини на власному автомобілі та через огорожу передавав їх батьку. Запчастини та комплектуючі зберігали у гаражі. Надалі речі планували продати.

Вартість викраденого майна оцінюють у приблизно мільйон гривень.

Загалом правоохоронці провели 12 обшуків. Вилучити вдалося:

  • прилади нічного бачення;
  • гідропідсилювачі башт;
  • генератори;
  • перископи;
  • оптичні прилади;
  • засоби управління вогнем;
  • світломаскувальні комплекти та інше.

Батькові й синові вже повідомили про підозру. 

Вартість вкраденого становила близько мільйона гривень

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Автор: Мар'яна Бекало