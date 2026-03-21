У Полтаві військовослужбовицю засудили на 15 років за державну зраду і дезертирство

Суд у Полтаві виніс вирок військовослужбовиці. У 2014 році після окупації Криму вона перейшла на бік ворога.

Жінка служила начальницею складу артилерійського озброєння в підрозділі Служби зовнішньої розвідки України, який був розташований у Криму. Про це повідомляє прокуратура.

Що відомо про вирок військовослужбовиці, яка служила в Криму?

Після початку російської агресії у 2014 році вона добровільно перейшла на бік Росії.

Залишившись на окупованій території, вона погодилася працювати на російські спецслужби та влаштувалася до військової частини ФСБ, де виконувала завдання в інтересах агресора.

Також вона не виконала наказ керівництва прибути до Києва для подальшої служби, фактично дезертирувавши.

Суд у Полтаві визнав її винною та, врахувавши всі обставини справи, призначив покарання вигляді 15 років позбавлення волі.

Справу розглядали заочно, оскільки жінка перебуває на окупованій території. Термін покарання почне відраховуватися після її затримання.

