Військовозобов'язані чоловіки намагалися підкупити прикордонників 76 разів: які суми пропонували

Не всі чоловіки у разі потреби готові боронити територію своєї країни від загарбника. Тому намагаються втекти з України незаконним способом.

З початку березня 2022 року прикордонників хотіли підкупити 76 разів. Військовозобов'язані чоловіки пропонували євро, гривні, польські злоті, чеські крони.

Читайте також "Є навіть випадки смертей": у перші тижні війни чоловіки втікали за кордон стежками

Прикордонників намагалися підкупити 76 разів

Дані Держприкордонслужби свідчать про те, що загальна сума пропонованих хабарів складає наступне:

46 650 доларів США

7 750 євро

74 тисячі гривень

4 520 польських злотих

3 000 чеських крон

"Вирішувати" питання у такий спосіб намагалися переважно військовозобов’язані чоловіки, яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд за кордон,

– заявили у відомстві.

Так, оборудки з підкупу правоохоронців виявилися безуспішними. А для притягнення хабародавців до відповідальності за статтею 369 ККУ вже повідомлено компетентні органи.

Від війни хотіли втекти 2,2 тисячі чоловіків

Раніше прикордонники повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони затримали майже 2,2 тисячі військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли перетнути кордон. Більшість із них затримали, ще частина – загинула на кордоні.

Варте уваги – Вечірнє звернення Зеленського за 13 квітня: дивіться відео

, на період правового режиму воєнного стану, заборонено виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.