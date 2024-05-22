Юрист сказав, де найкраще оновити дані військовозобов'язаному

В уряді обіцяють, що функціональні можливості Резерв+ будуть оновлюватися. Так, у майбутньому там можна буде ознайомитися із вільними вакансіями у військо та обрати для себе військову спеціальність. Наразі ж цей застосунок є інструментом збору інформації про військовозобов'язаних, але він не може замінити офіційний документ при перевірці органами влади.

Юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін розповів 24 Каналу, що за публічною інформацією, яку дають у коментарях речники Міністерства оборони або речники Сил оборони, Резерв+ може слугувати підтвердженням оновлення даних на блокпості або при зупинці працівниками ТЦК чи працівниками поліції. Водночас законом визначено обов'язок носити саме оригінал військово-облікового документу, а не застосунок Резерв+.

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Закон зобов'язує всіх оновити свої дані

Олександр Золотухін зауважив, що нещодавно у публічному коментарі один з речників Сухопутних сил вказав, що люди, які оновлювали свої дані в грудні 2023 року, можуть не оновлювати свої дані ще раз.

Разом із тим, закон зобов'язує абсолютно всіх оновити свої дані протягом 60 днів, починаючи з 18 травня. Немає виключень для тих, хто оновлював дані у листопаді чи в лютому. У зв'язку з кількістю інформації, яку подають різні представники Міністерства оборони, виникає певний інформаційний хаос, оскільки громадяни не знають, кому вірити,

– сказав юрист у питаннях армії.

На його думку, варто вірити закону, оскільки якщо особу і буде притягнуто до відповідальності, це відбудеться згідно з чинним законодавством.

Тому громадяни України зобов'язані носити із собою оригінал військово-облікового документу, який може слугувати підставою і доказом того, що особа стоїть на обліку у відповідному територіальному центрі комплектування.

Варто зауважити, що уряд не забезпечив правильне правове функціонування застосунку Резерв+, а натомість видав величезну постанову № 560, яка регулює призов під час мобілізації. У цій постанові функціонування застосунку Резерв+ також не передбачено.

Неефективний застосунок

Військовозобов'язаному громадянину варто оновити свої дані у ЦНАП або ТЦК, оскільки через застосунок Резерв+ вони можуть у майбутньому загубитися.

Коли людина оновлює дані через ЦНАП, вона отримує відповідний витяг від реєстратора та витяг з реєстру "Оберіг" з підписом чи печаткою відповідного центру надання адміністративних послуг. Коли людина відвідує ТЦК, вона отримує або відмітку у своєму військово-обліковому документі про те, що її дані звірено, або певний витяг,

– підкреслив Олександр Золотухін.

У випадку оновлення даних через Резерв+ особа не отримує нічого, крім короткотривалого сповіщення на екрані свого мобільного телефону про те, що її дані оновлено. Довести факт оновлення пізніше стає складно, оскільки жодного іншого сповіщення на електронну пошту не приходить.

Відтак, найефективнішими є ЦНАП і ТЦК, але наразі немає підстав заперечувати те, що оновлення даних через Резерв+ може слугувати в майбутньому для отримання повістки,

– підсумував юрист.

Оновлення даних