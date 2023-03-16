Одразу три країни оголосили про нові пакети військової допомоги для України

Партнери України постійно допомагають нашим військовим боротися з окупантами та проганяти їх з території нашої держави. Лише за останні два дні, 15 та 16 березня, стало відомо про оголошення нових пакетів військової допомоги одразу від трьох держав.

Така звістка поступила від Німеччини, Естонії та Литви. При цьому перелік наданої допомоги вражає, повідомляє 24 Канал.

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Широкий пакет військової допомоги від Німеччини

Як зазначили на урядовому сайті Німеччини, до нового пакету допомоги для України увійшов широкий перелік необхідних армії речей. Мовиться, зокрема, про боєприпаси для РСЗВ, 155-мм снаряди, пістолети, генератори та намети.

Також у Німеччині опублікували список раніше наданої летальної та нелетальної військової підтримки України. Він включає поставки не лише з Федеральних збройних сил, а й з "німецької промисловості, що фінансуються з фондів федерального уряду для так званого розвитку потенціалу безпеки".

Так, за даними уряду країни-партнера, Німеччина в останньому пакеті передала:

5 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів,

155-міліметрові високоточні боєприпаси,

боєприпаси для РСЗВ MARS II,

500 пістолетів SFP9,

2 автонавантажувачі,

2 ангарних намети,

4 системи мобільних антен,

25 генераторів.

В планах Німеччини також надати військовим України ще 5330 снарядів калібру 155 міліметрів та ракети для системи ППО SLM Iris-T.

При цьому, як зазначили на урядовому сайті, з міркувань безпеки Федеральний уряд утримується від надання детальної інформації про способи та дати транспортування до завершення передачі.

Варто зазначити, що загалом з 1 січня 2022 року по 13 березня 2023 року Німеччина передала Україні військової допомоги майже на 2,7 мільярда євро.

Військова допомога від Естонії

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, його держава приєднується до ініціативи Євросоюзу щодо закупівлі артилерійських снарядів. Однак при цьому бачить доцільність продовжувати надсилати дрібніші та цілеспрямованіші пакети допомоги Україні.

Тож він за підтримки уряду країни оголосив про намір відправити пакет військової допомоги, у якому будуть:

снайперська зброя,

напівавтоматичні гвинтівки,

оптичні приціли,

біноклі,

боєприпаси,

індивідуальне та спеціальне спорядження,

патрульні катери,

тепловізори,

медичне обладнання.

При цьому загальна вартість військової допомоги складає 494 300 євро. Загалом же за рік повномасштабної війни Естонія вже надала українській армії військову допомогу на суму на майже 400 млн євро, що еквівалентно понад 1% ВВП держави.

Зазначимо, що нещодавно Певкур прибув до України з візитом, під час якого зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим. Саме тоді він оголосив про черговий пакет військової допомоги.

Що включає пакет військової допомоги від Литви

Про військову допомогу Україні оголосив міністр оборони держави Арвідас Анушаускас. У пакеті від Литви захисники України отримають:

155-мм боєприпаси,

транспорт,

військові пайки.

При цьому, за словами самого міністра оборони держави-партнера, загальна вартість військової підтримки від Литви Україні незабаром досягне 450 мільйонів євро.