"Держзрада" на користь України: військову у Росії засудили до 8 років

Військову Тетяну Кузьменко у Росії засудили до 8 років колонії через начебто держзраду на користь України. У суді повідомили, що жінка нібито визнала свою провину.

Прессекретарка суду Олена Катькало заявила, що Кузьменко дадуть відстрочку тривалістю 2 роки. Наразі вирок ще не набув чинності. Його можна оскаржити в апеляційному суді.

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Призначили 8 років колонії загального режиму з відстрочкою до досягнення дитиною 14-річного віку. Справа була розглянута в особливому порядку і закритому режимі через матеріали, марковані грифом "цілком таємно",

– мовиться у повідомленні.

Ще у квітні 2020 року Росія заявила, що в окупованому Криму схопили начебто учасників "української розвідувально-диверсійної групи". До її складу нібито входила "російська військова, підозрювана у видачі державної таємниці".

Водночас тоді прізвищ затриманих не повідомили.

За даними Верховного суду, упродовж 2020 року у Росії відбулися 7 судів у справах про держзраду. Усі вироки були обвинувальними. Водночас рекордна кількість засуджених за держзраду, шпигунство та екстремізм припала на 2017 рік. Тоді засудили 645 росіян.