Працюємо над умовами, щоб підготовка до бойових дій тривала 2 місяці, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ тримає на контролі важливі питання. Зокрема, він провів річну підсумкову нараду щодо підготовки військовослужбовців.

Олександр Сирський розповів деталі щодо цієї наради. Про це пише 24 Канал із посиланням на його повідомлення.

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Підготовка до участі в бойових діях – 2 місяці

У нараді взяли участь – начальник Генштабу ЗС України, заступник головнокомандувача, керівники структурних підрозділів ГШ, командувачі видів та родів військ, командири окремих бойових військових частин.

Сирський розповів, що зараз триває робота над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала 2 місяці.

Адже якісна підготовка – це насамперед збережене життя і здоров‘я наших воїнів,

– підкреслив головком.

Також він уточнив, що вже є перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця замість 30-денного навчання.

Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5 – 14 діб, проте зараз ця умова не завжди виконується.

Також Сирський визначив задачі для покращення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо.