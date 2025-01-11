Українські воїни взяли бійців КНДР у полон: що відомо про них
Росія залучила на свій бік північнокорейських військових, які з листопада воюють у Курській області. Українські воїни взяли в полон декількох із них.
Українські військові взяли у полон двох солдатів КНДР віком 20 та 25 років. Про це пише 24 Канал із посиланням на СБУ.
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Що відомо про полонених
Спілкування із такими полоненими спілкуються через переклад та у співпраці із південнокорейською розвідкою. При обшуку одного із них знайшли військовий квиток, виданий на ім'я іншої особи. Він заявив, що його йому надали у Росії.
Крім цього, за його словами, він народився у 2005 році, обіймав посаду стільця та проходив військову службу у КНДР з 2021 року. Подібно до перших полонених росіян на початку повномасштабного вторгнення, він теж стверджує, що їхав на навчання, а не на війну проти України.
Інший військовополонений підтвердив ці свідчення. За попередніми даними, інший полонений 1999 року народження. Він служив у армії КНДР із 2016 року на посаді снайпера-розвідника.
Наразі СБУ встановлюють усі обставини участі цих солдатів КНДР у війні проти України.
Україна вперше взяла у полон північнокорейських військових. Це є фактичним підтвердженням того, що вони воюють на боці Росії.