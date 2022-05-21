Вийти на лінію до 24 лютого без зайвих втрат: Зеленський назвав перемогу у війні з Росією

Президент Володимир Зеленський наголосив, що великою перемогою у війні можна буде вважати вже вихід на межі, які були до 24 лютого. Але, за його словами, Україна точно поверне всі свої території.

Про це він заявив під час великого інтерв'ю щодо 3 років президентства у телемарафоні, передає 24 канал.

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За його словами, чого б зараз не хотіли українці, найцінніше – це максимально зберегти життя наших військових. "Ці сміливі люди – наш скарб, як показав результат вторгення Росії в Україну", – сказав він.

Проте президент наголосив, що тимчасово окуповані території України ворогу не віддадуть.

Не потрібно бути жадібними на цей час, попри те, що це не до кінця справедливо. Бо справедливість буде, коли ми заберемо все. Наша держава точно все поверне. Точно… Ніхто просто так нічого не віддає, але є земля, де вони (росіяни – 24 канал) зайшли й окупували, а є земля, де вони вкопувалися і вже глибоко там сидять,

– заявив Зеленский.

Він пояснив, що є території, де окупанти закріпились достатньо міцно, тому вихід на лінію, яка була до 24 лютого – це вже перемога.

Так, не до кінця повернули всі території, бо не все так просто. Але, на його думку, за це (деокупацію – 24 канал) потрібно заплатити велику ціну.

"Все одно все повернеться. Ми зламали хребет однієї з найсильніших армій світу. Ми вже це зробили, і навіть психологічно. Вони не стануть на ноги за найближчі декілька років", – додав Зеленський.

При цьому він наголосив, що потрібно розуміти цінність кожного кроку відвоювання українських територій, яка вимірюється життями наших людей.

Зеленський запевнив, що він впевнений у перемозі. "І це буде говорити про те, що вони (окупанти – 24 канал) нас не захопили і ми відстояли нашу землю. Тоді ми перейдемо до другої частини, а її, я сподіваюся, ми проговоримо за столом перемовин", – додав він.

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Володимир Зеленський вважає, що оцінку дій влади можна буде дати лише після закінчення війни. "Результат і оцінку того, що ми робимо, як це починалося і чим закінчиться можна сказати тільки тоді, коли війна закінчиться", – заявив президент. Він також зауважив, що попри те, що в деяких містах спокійно, війна в Україні триває.

До слова, триває 87 день протистояння українського народу російським загарбникам. Кожного дня наші захисники наближають перемогу України. Про ключові події суботи, 21 травня, читайте у матеріалі 24 каналу.