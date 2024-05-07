Перша за 5 років поїздка до Європи: чим насправді знакова поїздка Сі до Франції

Сі Цзіньпін у рамках свого європейського турне 5 травня прибув до Франції, де зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном. Зараз лідер КНР завдяки Парижу бачить можливість відновлення здорової економічної співпраці між Європейським Союзом і Китаєм й водночас послаблення Сполучених Штатів Америки.

У багатьох своїх кроках Пекін бачить вигоду у геополітичних відступах з боку офіційного Вашингтона. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

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Чим Макрон зацікавив Сі

Перша за останні 5 років поїздка Сі Цзіньпіна до Європи знакова з погляду країн, які обрані. Адже лідер Китаю відвідає також Сербію та Угорщину. З погляду Франції, то ще є питання безпеки.

Макрон, роблячи ставку на стратегічну автономію, бачить розбудову європейської частини світу як єдиного суб'єкта. Це імпонує Сі, бо він говорить про необхідність створення загальної системи безпеки в Євразії.

Проте зрозуміло, що Макрон не в піддавки грає з лідером Китаю й поготів Росією. Його цікавить передусім збільшення продуктивності й спроможності сил в Європі, щоб вони могли оперативніше реагувати на виклики. Очевидно, навіть НАТО в розумінні Макрона не є сьогодні достатньо підготовленою для цього силою,

– мовив керівник Центру аналізу та стратегії.

На його думку, за декілька днів візиту Сі Цзіньпіна до Франції ми побачимо якраз спілкування по багатьох цих пунктах й, звісно, щодо України.

Також Макрон, ймовірно, сподівається на підтримку Китаю щодо перемир'я, яке пропонував він на паризькій олімпіаді, що відбудеться з середини липня до першої частини серпня. Адже саме Пекін може вплинути на Росію, аби забезпечити відповідне перемир'я.

Більше про візит Сі Цзіньпіна у Францію

Лідер Китаю 5 травня прибув у Париж. Його зустрів прем'єр Франції Габрієль Атталем.

Після прибуття в аеропорт у Парижі Сі Цзіньпін заявив, що під час візиту проведе поглиблений обмін думками з президентом Макроном щодо розвитку відносин Китаю, Франції та ЄС у новій ситуації.

Сі Цзіньпін оприлюднив статтю в Le Figaro, в якій заявив, що приїхав до Франції з "трьома посланнями". Зокрема, його країна хоче "співпрацювати з Францією та всім міжнародним товариством". Йдеться про питання, яке стосується завершення війни в Україні.