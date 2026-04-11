Плюс-мінус тиждень після Великодня: Буданов анонсував приїзд переговорників зі США до України

Невдовзі до України мають прибути перемовники зі США. Американська делегація працюватиме з українською стороною в контексті продовження мирних переговорів.

Про таке розповів керівник Офісу Президента Кирило Буданов під час інтерв'ю для "Укрінформу" та Новини.Live.

Коли чекати американців та чому важливий їхній візит?

За словами очільника ОП, переговорний процес наразі триває, він не заморожений і буде продовжуватися.

Буданов сказав, що очікується візит делегації США, який має відбутися "плюс-мінус тиждень після Великодня". Раніше в інтерв'ю для Bloomberg, він зазначив, що до складу переговорної команди американців увійдуть Стів Віткофф та Джаред Кушнер. До них може долучитися й Ліндсі Грем.

Ми сподіваємося і чекаємо на приїзд американської делегації… Сподіваємося на краще,

– висловився генерал.

Раніше переговорники неодноразово відвідували Москву, де зустрічалися з Путіним. Водночас їхній приїзд до України стане першим. При цьому політолог Микола Давидюк вважає, що такий візит може створити додаткові виклики для Києва.

Окрім того, Буданов відповів ствердно на запитання журналістки про те, чи є наразі контакти з російською стороною. Він не вдавався в подробиці, втім, зазначив, що найближчим часом може відбутися обмін полоненими. Хоч поки жодних обмінів не анонсовано, за словами генерала, повернення українських військових додому можливе за день до чи за день після Великодня.

Чому призупинилися мирні переговори?