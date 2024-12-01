Новий президент Євроради прибув до Києва: основні заяви Зеленського та Кошти

У Києві відбулася пресконференція новообраного президента Європейської ради Антоніу Кошти та президента Володимира Зеленського. Там пролунали важливі заяви щодо вступу України в НАТО та введення військ союзників на територію нашої держави. Також є цікаві новини щодо заморожених російських активів.

Як розповіла журналістка 24 Каналу Яна Богославська, Антоніу Кошта у свій перший день на посаді прибув саме до України. Разом з ним візит здійснили висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас та новопризначена комісарка з питань розширення Європейського Союзу Марта Кос.

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Чи зможе Україна використати заморожені російські активи

Антоніу Кошта підтвердив, що Європейський Союз продовжить надавати Україні економічну, військову та гуманітарну допомогу. Зокрема там виділять 4,2 мільярда євро для бюджету нашої держави до кінця року. Також Україна зможе використати заморожені російські активи навіть для військових потреб.

На додачу до цього, починаючи з наступного місяця, ми упродовж наступного року будемо надавати 1,5 мільярда євро допомоги від заморожених російських активів. Вони можуть бути використані для військових цілей,

– підкреслив Кошта.

Україна зможе використовувати саме "тіло" заморожених російських активів, а не прибутки від них, як це було узгоджено раніше.

Чи є прогрес щодо вступу України до ЄС та НАТО

На пресконференції обговорювали тему інтеграції нашої держави до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде посилено працювати, аби упродовж наступного року просунутися у переговорах з ЄС.

За грудень і в наступному році ми маємо зробити якнайбільше, щоб просунутися в перемовинах з ЄС. Це абсолютно реально. Хотілося б відкрити перші два переговорні кластери вже на початку наступного року. А решту переговорних кластерів – упродовж року. Абсолютно реально поступово інтегрувати Україну до внутрішнього ринку ЄС паралельно з переговорним процесом,

– зауважив Зеленський.

Не менш важливе питання – запрошення України до НАТО. Воно надзвичайно важливе для виживання нашої держави. 3-4 грудня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Україна хотіла б там отримати рекомендацію про запрошення нашої держави. Але поки з цим складно. На жаль, ні Сполучені Штати, ні Німеччина не налаштовані робити такий крок щодо України.

Зеленський підкреслив, що не може бути запрошення лише частини території України до НАТО. Наша держава ніколи не відмовиться від тимчасово окупованих територій.

Не може бути запрошення НАТО лише частини територій України. Це – автоматичне визнання, що інші території – неукраїнські. Україна ніколи на це не піде. Якщо запрошення, то повністю усіх територій. Але ми розуміємо, що 5 поправка не може діяти під час війни на всій території України, бо країни НАТО проти ризиків залучення їх у війну,

– сказав Зеленський.

Що відомо про 15 пакет санкцій від ЄС

Євросоюз розробляє вже 15 пакет санкцій проти Росії. Він буде спрямований на те, аби посилити попередні санкції. Адже Росія та її союзники досі мають можливість отримувати запчастини для своєї зброї із західних країн. Звісно, усе купують через треті країни.

Ми обізнані про ці серйозні проблеми. Вони добре ідентифіковані. Хочу уточнити, що європейські компанії не продають компоненти до Росії. Вони купують їх через треті країни,

– зауважив Кошта.

Додамо, Володимир Зеленський також припустив, чи можливе введення західних військ до України.