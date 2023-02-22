"Миролюбність" Росії: Скабєєва в ефірі обговорювала ймовірність вбивства Байдена
Ольга Скабєєва влаштувала істерику через візит Джо Байдена до України. Російська пропагандистка натякала, що Росія повинна була вбити президента США.
Про це розповіла ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина у програмі "Обережно! Зомбоящик". Візит Джо Байдена до Києва 20 лютого шокував російських пропагандистів.
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Рупори Кремля на одному з російських федеральних каналів обговорювали, як же так сталося, що президент США приїхав до України. Скабєєву дуже зачепило те, що поки президент Володимир Зеленський приймав в Україні гостя такого високого рівня, Росія нічого не могла зробити.
"Американці, ймовірно, думають, що ми не плануємо нікому ні на що відповідати, коли свого Байдена відправляють в Україну", – взялася погрожувати пропагандистка.
На росТБ обговорювали, чи можна було "угрохати" Байдена у Києві
Один з гостей пропагандистського ток-шоу сказав, що Росія дала гарантії безпеки президенту США на час його візиту до України. Така версія зовсім не сподобалася поплічниці Путіна.
Тим часом її співрозмовник продовжив: "Звичайно, можна було "угрохати" Байдена, але це було б вже зовсім". Після цієї фрази російську пропагандистку понесло.
Тобто "угрохати" Байдена – це вже зовсім, а погрожувати Путіну – це нормально. Закривати "Північний потік" – також піде. Де тут логіка?
– обурювалася Скабєєва.
Псевдоексперт у студії відповів їй, що Байден, "попри свою деменцію", все-таки має певні "обмеження". А от людину, яка прийде на пост президента США замість нього, може взагалі нічого не стримувати у діях стосовно Росії.
Ведуча 24 Каналу наголосила, що вся ця розмова відбувалася на одному з головних політичних шоу Росії.
"Вони у прямому сенсі обговорюють, "угрохати" Байдена чи ні", – зазначила Норіцина.
Випуск програми "Обережно! Зомбоящик": дивіться повне відео
Скабєєва визнала поразки Росії у війні
Скабєєву не влаштували аргументи гостя щодо того, що президента США не можна вбивати.
"За вашою логікою, не треба вступати у конфлікти, бо той, хто прийде на зміну Байдену, буде ще гіршим. Тоді взагалі навіщо ми починали? Цей громадянин обіцяє знищити Росію", – не вгамовувалася пропагандистка.
Псевдоексперт дорікнув Скабєєвій за максималізм. Мовляв, зараз вона хоче "угрохати" Байдена. А ще у Росії є любителі "завдати ядерного удару по Вашингтону чи стерти з обличчя Землі Париж". Це викликало таку хвилю люті пропагандистки, що вона навіть почала говорити правду про поразки російської армії.
"Спецоперація" Росії в Україні триває вже рік і далека від досягнення цілей. Велетенська кількість загиблих. А США і весь так званий колективний Захід поводиться так, нібито ми не здатні на якийсь удар у відповідь,
– заявила Скабєєва.
"Росія демонструє миролюбність"
Далі вона, ймовірно, згадала методички й почала цитувати свого кремлівського начальника. Втім, фраза пропагандистки прозвучала як докір Кремлю за бездіяльність.
"Ми лише продовжуємо демонструвати миролюбність, перебуваємо у білих рукавичках. І, якщо нагадати фразу президента Росії про те, що ми ще не починали, на цю хвилину ще й не почали", – сказала Скабєєва.
Анастасія Норіцина прокоментувала цинічні заяви російської пропагандистки.
Як у тебе взагалі язик повертається говорити про миролюбство? А про те, навіщо ви взагалі починали, варто було думати раніше. Але тішить те, що ви про це запитуєте,
– зазначила ведуча 24 Каналу.
Візит Джо Байдена до Києва: коротко
- Президент США Джо Байден відвідав Київ 20 лютого. У Росії одразу ж заявили, що нібито саме вони давали "гарантії" щодо візиту.
- Радник Байдена з питань національної безпеки США Джейк Салліван підтвердив, що Росія була попереджена про візит президента США до Києва. Однак окупанти не давали жодних гарантій безпеки.
- Джейк Салліван також наголосив, що візит Байдена до Києва був безпрецедентним. Це перший в історії випадок, коли президент США відвідав столицю країни, яка перебуває у стані війни і де військові Штатів не контролюють критичну інфраструктуру.