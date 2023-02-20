"Угрохати" це занадто, – у Росії заявили, що саме вони дали гарантії Байдену для візиту в Київ

На тлі візиту Президента США до України у пропагандистів Росії почалася істерика. Творці "взяття Києва за три дні" у прямому ефірі видали чергову байку для своїх наївних вірян.

Воно й не дивно, адже імідж так званої величі "великої та могутньої" треба підтримувати, хоч жодна адекватна людина у неї давно уже не вірить. Тож щоб зробити видимість власної значимості, рупори Кремля заявили, що саме Росія дозволила приїхати Байдену в Україну. Про це повідомляє 24 Канал.

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Зустріч з великодушного дозволу

На шоу Скабєєвої вони значимо проголосили, що неанонсована зустріч президентів США та України відбулася тому і лише тому, що країна-терористка особисто дала Байдену гарантії безпеки.

Інакше, як висловилися росіяни, вони могли б “угрохати” Байдена, але це було б буцімто занадто. Цікаво, що таку абсурдну заяву вони зробили після того, як прямісінько під час візиту Президента США до Києва по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Вона прозвучала через зліт російської авіації, яка могла нести "Кинжали".

Не неможливість, а холодний розрахунок

Пояснили свою великодушність пропагандисти окупантів тим, що Байден Росії наразі буцімто вигідний у ролі Президента Штатів. На їхню думку, Байден "попри всю свою деменцію" розуміє певні речі та має обмежувачі.

Натомість якби росіяни його вбили, то зміну прийшла б віцепрезидентка США Камала Гарріс, у якої "обмежувачів взагалі немає", як і власної думки. Тож вона б робила лише те, що їй вказали б держсекретар Блінкен чи радник президента США з нацбезпеки Салліван.

Єдине зауваження пропагандистів до цієї зустрічі, яке нікому не цікаве і яке ніхто не питав, було до способу подорожі Байдена. Йому б краще, на їхню абсурдну "експертну" думку, було прилетіти до Києва на гвинтокрилі. І не самому, а у супроводжені російських літаків.

Неанонсований візит Байдена: коротко