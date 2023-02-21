Візит Байдена в Україну: який важливий сигнал зчитав Путін

Президент США Джо Байден 20 лютого неочікувано прибув до Києва. Це перший візит американського лідера в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

У стрімі 24 каналу кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський зазначив, що візит Байдена в Україну не був показником для російських еліт. Адже дуже велика кількість цих людей вже нічого не хоче ні чути, ні бачити. Вони неадекватно сприймають навколишню реальність, як і Путін.

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Іван Преображенський пояснив, що російська пропаганда те ж змогла це викривити. Там сказали: "Дивіться, все, що ми вам говорили – це правда. Ось Джо Байден керує своєю маріонеткою Зеленським. Під командуванням Джо Байдена страшні київські "жидобандеронацисти" готуються почати новий наступ, але ми не дозволимо".

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Також експерт розповів, що Путін у своєму зверненні міркував про далекобійну зброю, але при цьому не уникав говорити про Джо Байдена. Преображенський припустив, що, можливо, Джо Байден був присутній у промові Путіна. Диктатор розраховував, що виступ президента США буде пізніше, тому згадка про нього була викреслена в останній момент.

Стратегія Путіна відома: той, кого він боїться, – ніколи не згадує. Так було з Навальним, коли в Росії була хоч якась політична боротьба. Так зараз відбулося з Джо Байденом,

– пояснив Іван Преображенський.

"Путін чудово зчитав сигнал з поїздки Джо Байдена, який, на мою думку, був дуже простим. А саме: "Я завжди випереджу тебе й завжди буду на крок попереду. Я не буду виступати після тебе. Я не буду відповідати на твої репліки. Це ти будеш відповідати на те, що говорю я. Якщо захочу, я завжди зможу зробити те, чому ти не зможеш завадити", – зазначив експерт.

На його думку, це послання Путін врахував. Як тільки він отримав інформацію, напевно, був період якогось сказу, паніки, психічно не дуже адекватної поведінки. А потім він заспокоївся.

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