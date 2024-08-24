В НАТО все ще дискутують щодо захисту українського неба, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва на День Незалежності України. Так, він розповів, що у НАТО все ще сперечаються щодо можливості захисту українського неба.

Про це Анджей Дуда заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

Дивіться також "З Днем Незалежності України": щемливе привітання від звільнених з полону Героїв

Можливість збиття російських ракет над Україною

Щодо питання захисту українського неба бойовими засобами окремих держав НАТО, то це питання захисту. Тут є червона лінія, довкола якої йде дискусія в НАТО. Ця дискусія продовжується. Ми говорили про це сьогодні з президентом та прем'єром на двосторонніх зустрічах,

– заявив Дуда.

Водночас Володимир Зеленський закликав друзів України тиснути на союзників і партнерів у питанні дозволу для України бити далекобійною зброєю по території Росії. Він зазначив, що це зможе наблизити нашу перемогу.

До слова, на брифінгу Зеленський також розповів про мету операції у Курській області. За його словами, вона організована не для посилення переговорної позиції. Президент вказав, що операція йде за планом, але всіх цілей назвати не може. Єдине, що Зеленський сказав публічно – бойові дії поповнили обмінний фонд і зірвали наступ на Суми.