У Путіна розповіли нові деталі візиту глави ЦРУ до Москви

У вівторок, 25 серпня, директор ЦРУ Джон Реткліфф прилетів до Москви. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розповів про візит очільника американської розвідки.

Він прокоментував інформацію про можливу розмову російського диктатора з головою ЦРУ. Про це Пєсков сказав пропагандистським ЗМІ.

Що сказали у Путіна?

Речник Кремля заявив, що Путін не зустрічався з Реткліффом. Проте, за його словами, російський лідер вже отримав доповідь про підсумки контактів.

Пєсков сказав, що відбулися контакти по лінії спецслужб. Він назвав їх позитивним явищем, яке продовжується "в найскладніші моменти двосторонніх відносин".

Водночас прессекретар Путіна наголосив, що говорити про вплив контактів між спецслужбами на виведення із кризи російсько-американських відносин завчасно.

У вівторок, 25 серпня, стало відомо про несподіваний візит очільника американської розвідки до Москви. Нагадаємо, що востаннє директор ЦРУ відвідував російську столицю напередодні повномасштабного вторгнення.

За даними аналітиків та західних ЗМІ, Джон Реткліфф міг застерегти російське керівництво від подальшої ескалації проти країн НАТО. Видання The Wall Street Journal писало, що США отримали розвіддані про ймовірну підготовку росіян до мобілізації та плани Кремля перевірити реагування НАТО.