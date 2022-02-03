Візит Ердогана в Україну, COVID-19 у Єрмака: головні новини 3 лютого

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прилетів до України з офіційним візитом. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак підчепив COVID-19. У мережі "Київстар" стався глобальний збій. У Німеччині заблокували мовлення Russia Today. Такими були головні новини 3 лютого.

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Візит Ердогана в Україну

Джерело: Офіс Президента

Реджеп Таїп Ердоган 3 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У Києві він зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. Глави держав вийшли на ґанок Маріїнського палацу, де пролунали гімни обох країн. Після цього політики оглянули стрій почесної варти та привіталися з делегаціями.

Реджеп Ердоган як і під час свого минулого візиту до Києва звернувся до українських військових традиційним привітанням "Слава Україні!". У відповідь пролунало "Героям Слава!" Далі президенти пішли на перемовини у палац.

Підсумки розмови Зеленського та Ердогана

Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі. Зеленський назвав цей момент історичним. За його словами, це означає вихід на нові ринки, інвестиції, зростання ВВП.

Що передбачає угода

Угода передбачає обнулення Туреччиною мит на 10 337 товарних позицій. Крім того, на 1348 позицій діятимуть тарифні квоти. Україна отримає покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції. Турецькі мита встановлять на промислову продукцію.

Однак Україна застосовуватиме експортне мито на вивезення металобрухту. Водночас Туреччина частково відкриває внутрішній ринок для металу з України. Нульове мито діятиме для 840 металургійних товарів.

Також українські мита діятимуть на вживані автомобілі і секонд-хенд. Товар із турецької сторони теж зможе безмитно потрапити на ринки усіх європейських країн, відповідно до сертифіката EUR1.

Крім угоди про зону вільної торгівлі, підписали десятки інших ініціатив. Мовиться про:

співробітництво щодо інноваційних технологій,

в авіаційній та космічній галузі,

молодіжній політиці.

Промови президентів України та Туреччини: головне

Зеленський подякував Ердогану за підтримку територіальної цілісності України, а також – за активну участь Туреччини у Кримській платформі.

Ердоган розкритикував західну пресу за "безвідповідальні заяви та опубліковані сценарії окупації, що виснажують український народ". Лідер Туреччини знову запевнив, що готовий робити все необхідне для закінчення кризи "двох сусідніх держав".

Підсумки візиту Ердогана до України / Фото Офісу Президента

Єрмак підхопив COVID-19

Джерело: фейсбук-сторінка Андрія Єрмака

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак 3 лютого отримав позитивний тест на коронавірус. Він наголосив, що коронавірус – все ще дуже підступний.

Хвороба, за словами Єрмака, прийшла дуже невчасно, але він "продовжує працювати, не зупиняючись". Він зазначив, що наступний тиждень буде дуже важливим. Ймовірно, мовиться про зустріч радників "нормандської четвірки".

26 січня політичні радники лідерів "нормандської четвірки" зустрілися у французькому Парижі. Україну там представляв саме Єрмак. Наступна їхня зустріч запланована на 10 лютого в Берліні. Як на ці домовленості вплине хвороба українського посадовця – поки невідомо.

Тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги,

– підкреслив глава ОП.

Зазначимо, що напередодні у Києві відбулася низка важливих міждержавних зустрічей на найвищому рівні. Зокрема, 1 лютого президент Володимир Зеленський зустрівся з британським прем'єром Борисом Джонсоном. У цих заходах брав участь і Андрій Єрмак. На фото, оприлюднених в ОП, він сидить поруч із главою держави.

Єрмак вже хворів на COVID-19

Попереднього разу глава ОП хворів на коронавірус ще у листопаді 2020 року. Цікаво, що це також сталося напередодні зустрічі радників Норманді, щоправда – у відеоформаті. Тоді ж заразився і президент Володимир Зеленський. Йому довелося самоізолюватися й виконувати обов'язки глави держави дистанційно.

Блокування Russia Today у Німеччині та істерика Росії

Джерело: німецький регулятор державних ЗМІ

Комісія з допуску та нагляду за ЗМІ (ZAK) Німеччини заборонила німецькомовному телеканалу RT DE мовлення. Все через те, що пропагандистський канал мав отримати ліцензію на мовлення, але не подав заявку на неї. Телеканал заявив про плани оскаржити рішення.

У МЗС Росії обурилися блокуванням RT DE і наголосили, що вживатимуть заходи до акредитованих в Росії німецьких ЗМІ.

У Кремлі визначилися із помстою

У відповідь Росія заявила, що закриє корпункт Deutsche Welle. У російському МЗС назвали це "заходами у відповідь" на заборону супутникового та іншого мовлення німецькомовного телеканалу RE DE.

Також у відомстві повідомили, що ініціюють процедуру визнання Deutsche Welle "іноземним агентом" та почнуть складати список співробітників державних та громадських структур Німеччини, причетних до обмеження мовлення RT DE.

Що відомо про RT Це російська державна телевізійна компанія, орієнтована на закордонну аудиторію. Існує з 2005 року, фінансується урядом Росії, центральний офіс розташований у Москві. Веде мовлення англійською, арабською, іспанською, російською та німецькою мовою. Часто звинувачується у систематичній пропаганді.

Реакція DW

У DW назвали реакцію Москви абсурдною. Про це повідомив генеральний директор німецького мовника Deutsche Welle Петер Лімбург. Він зазначив, що мовник протестує проти закриття бюро в Росії.

Ми всіма способами протестуємо проти цієї абсурдної реакції російського уряду і шукатимемо правовий шлях, щоб перешкоджати заявленим заходам,

– наголосив Лімбург.

Гендиректор Deutsche Welle наголосив, що його співробітники досі не отримали офіційного повідомлення російської влади про закриття корпункту в Росії. Поки його нема – бюро продовжуватиме роботу.

Збій в мережі "Київстар"

В роботі мобільного оператора "Київстар" зранку 3 лютого відбувся збій. На проблеми зі зв'язком скаржаться жителі з різних міст України. Найбільше користувачі "Київстар" скаржаться на неможливість здійснити дзвінки та списання грошей з рахунку. Спершу надходить повідомлення про необхідність поповнити рахунок, а після цього гроші зникають.

Абоненти мережі, які намагаються здійснити дзвінок чують повідомлення про те, що на рахунку немає грошей. Водночас відсутня можливість перевірити стан рахунку комбінацією *111# – сервіс просто не працює. Крім того, не працює й сайт особистого кабінету "Мій Київстар". Мобільний інтернет при цьому працює.

Реакція "Київстар" на збій у мережі

Пізніше компанія все ж відреагувала на інцидент. На своїй сторінці у соцмережі Facebook "Київстар" опублікувала пост з вибаченням та зазначила, що докладає усіх зусиль для найшвидшого розв'язання проблем.

Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично,

– йдеться у повідомленні.

Також у компанії повідомили, що на повідомлення користувачів у соцмережах відповідатимуть почергово.

Актуально Дзвінки знову працюють: компанія "Київстар" відреагувала на збої в роботі мережі

Новий антирекорд COVID-хворих в Україні

Джерело: МОЗ

За добу 2 лютого в Україні виявили 39 620 нових випадків зараження коронавірусом. Це новий максимум від початку пандемії коронавірусу – таких показників іще не було. Серед них пацієнтів 4 446 дітей та 1 035 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 4 136 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. На жаль, від хвороби померли ще 210 людей. ​Водночас одужали 9 390 пацієнтів – їх уже виписали з лікарні.

Яка ситуація в регіонах

За добу найбільше заражень в Одеській, Житомирській та Львівській областях.

Київ – 2 437;

Вінницька область – 1 407;

Волинська область – 1 352;

Дніпропетровська область – 2 017;

Донецька область – 1 754;

Житомирська область – 2 933;

Закарпатська область – 818;

Запорізька область – 1 043;

Івано-Франківська область – 2 423;

Київська область – 1 439;

Кіровоградська область – 308;

Луганська область – 840;

Львівська область – 2 369;

Миколаївська область – 823;

Одеська область – 2 982;

Полтавська область – 1 284;

Рівненська область – 1 986;

Сумська область – 1 662;

Тернопільська область – 1 644;

Харківська область – 1 827;

Херсонська область – 968;

Хмельницька область – 2 283;

Черкаська область – 931;

Чернівецька область – 975;

Чернігівська область – 1 115.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні виявили 4 169 897 хворих на коронавірус. 3 650 854 з них вже одужали. Втім, на жаль, 100 809 пацієнтів не зуміли подолати хворобу. Усього провели 18 308 056 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу