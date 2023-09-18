Обдарували бронежилетом і дронами: Кім Чен Ин поїхав з Росії назад до КНДР

Кім Чен Ин завершив свій візит до Росії і вирушив назад до Північної Кореї своїм бронепоїздом. В Росії лідеру Північної Кореї подарували дрони та бронежилет.

Такий подарунок Кім Чен Ину на прощання зробив місцевий губернатор Олег Кожемяко. Мова про один бронежилет і шість дронів, вироблених у Росії для війни проти України.

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"Програма" візиту диктатора

Під час перебування у Примор'ї північнокорейський диктатор відвідав аеродром Кневічі у Владивостоці, фрегат Маршал Шапошніков, сходив на балет Спляча красуня та зустрівся зі студентами з КНДР у Далекосхідному університеті.

Наостанок його відвели на шоу морських ссавців у місцевому океанаріумі.

Головне про візит Кім Чен Ина в Росію

Кім Чен Ин прибув в Росію бронепоїздом 13 вересня. У Владивостоці він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і побажав йому "перемоги" у війні.

Диктатор КНДР зустрівся і з міністром оборони країни-агресора Сергієм Шойгу, той повіз його на аеродром Кневичі. Видання Reuters пише, що там Кіму показали ракети Кинджал, якими Росія атакує Україну.

, візит Кім Чен Ина до Росії відбувся на тлі поширення інформації західними ЗМІ про готовність КНДР передати Росії зброю та боєприпаси для війни проти України. У Кремлі, звісно ж, переконують, що Росія не підписувала військових угод із КНДР.