До України приїдуть Кушнер і Віткофф: Зеленський сказав, чи відома дата візиту

Володимир Зеленський підтвердив, що до української столиці незабаром прибудуть представники Дональда Трампа Кушнер і Віткофф. Президент також сказав, чи вже відома точна дата їх візиту.

Під час пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії в Осло український лідер повідомив, що очікує візиту представників США, передає 24 Канал.

Коли до України приїдуть Віткофф і Кушнер?

Політик зауважив, що американці підтвердили, що приїдуть в Україну, під час відеозв'язку на початку квітня. Втім, точна дата їх приїзду залишається невизначеною.

Ми чекаємо на них (американську делегацію – 24 Канал) у будь-який день, коли вони будуть готові,

– сказав глава держави.

Володимир Зеленський заявив, що вважає справедливим те, що представники США прибудуть в Україну, адже вони багато разів бували у Москві.

За словами президента, наразі американська сторона усе ще зосереджена на подіях на Близькому Сході, однак для України важливо продовжувати діалог із США, Європою та у тристоронньому форматі з Росією.

Нагадаємо, що раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомляв про майбутній візит Кушнера і Віткоффа до Києва. За словами генерала, американські переговорники мають приїхати до української столиці невдовзі після великодніх свят.