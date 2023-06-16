Глава МАГАТЕ Гроссі відвідав окуповану ЗАЕС і висловився про руйнування Каховської ГЕС
Джерело:Рафаель Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав до ЗАЕС, яку тимчасово окупували російські загарбники. Він оцінив ситуацію на станції після теракту Росії на Херсонщині.
Рафаель Гроссі приїхав у тимчасово окуповану частину Запорізької області. Там він відвідав ЗАЕС та записав на фоні неї відео.
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Що у МАГАТЕ думають про ЗАЕС та теракт Росії
Гроссі був дуже нейтральним у риториці. Він заявив, що через руйнування Каховської ГЕС знизився рівень води, яка необхідна для охолодження ЗАЕС. Гендиректор МАГАТЕ назвав це одним з найважливіших наслідків.
Ще він повідомив про достатній рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС попри випаровування. Також Гроссі допустив певний витік рідини.
Я стою на перетині водосховища праворуч від мене і власне річки. А позаду мене, як ви бачите, знаходиться ставок-охолоджувач, і для безпеки цієї станції важливо, щоб вода, яку ви бачите позаду мене, залишалася на цьому рівні,
– сказав він.
За його словами, цієї води вистачить для забезпечення потреб ЗАЕС протягом деякого часу. Станція працюватиме над поповненням водних запасів задля продовження нормального функціонування. Він додав, що МАГАТЕ уважно стежитиме за цим процесом.
Гроссі розповідає про стан ЗАЕС: відео
Гендиректор МАГАТЕ відвідав ЗАЕС / Фото Рафаеля Гроссі
Яка думка в експертів щодо поїздки Гроссі
- Незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна вважає, що подальша робота МАГАТЕ по ЗАЕС є не має сенсу. Адже ця організація не спромоглася добитися демілітаризації станції, а російські окупанти не збираються дотримуватись принципів поводження на ядерних об’єктах.
- Політолог Олександр Антонюк у розмові з 24 Каналом заявив, що Гроссі потім планує їхати у Кремль на перемовини. На його думку, Росія формує пастку для України та всього цивілізованого світу. Окупанти хочуть використати тему демілітаризації АЕС, щоб виграти для себе час та заморозити конфлікт.