Глава МАГАТЕ Гроссі відвідав окуповану ЗАЕС і висловився про руйнування Каховської ГЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав до ЗАЕС, яку тимчасово окупували російські загарбники. Він оцінив ситуацію на станції після теракту Росії на Херсонщині.

Рафаель Гроссі приїхав у тимчасово окуповану частину Запорізької області. Там він відвідав ЗАЕС та записав на фоні неї відео.

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Гроссі був дуже нейтральним у риториці. Він заявив, що через руйнування Каховської ГЕС знизився рівень води, яка необхідна для охолодження ЗАЕС. Гендиректор МАГАТЕ назвав це одним з найважливіших наслідків.

Ще він повідомив про достатній рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС попри випаровування. Також Гроссі допустив певний витік рідини.

Я стою на перетині водосховища праворуч від мене і власне річки. А позаду мене, як ви бачите, знаходиться ставок-охолоджувач, і для безпеки цієї станції важливо, щоб вода, яку ви бачите позаду мене, залишалася на цьому рівні,

– сказав він.

За його словами, цієї води вистачить для забезпечення потреб ЗАЕС протягом деякого часу. Станція працюватиме над поповненням водних запасів задля продовження нормального функціонування. Він додав, що МАГАТЕ уважно стежитиме за цим процесом.

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Гендиректор МАГАТЕ відвідав ЗАЕС / Фото Рафаеля Гроссі



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