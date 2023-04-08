Прогресу не видно: у NYT підсумували візит Макрона до Китаю

Президент Франції Еммануель Макрон 7 квітня завершив триденний візит до Китаю. Щоправда, у спільній заяві лідерів країн було мало згадок про Україну, Росію та війну.

Журналісти пишуть, що Макрон намагався переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіна зробити більше для припинення війни. Однак, вочевидь, прогресу не було.

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Переговори Сі з Макроном включали приватну вечерю та рідкісну зустріч за межами Пекіна. Це свідчить про зусилля Китаю для зміцнення своїх зв’язків з Європою, оскільки відносини зі США різко погіршуються.

На думку експертів, Макрон приїхав до Китаю, щоб переконати пана Сі щодо війни. Однак китайський лідер принаймні публічно зберіг свою хитку позицію. Тому прогресу в перемовинах не вдалось досягти.

Згадок про Росію уникають

У кількох місцях спільної заяви уникають згадок про Росію. Це доводить, що Китай не змінив своєї позиції щодо війни. Китайсько-французька заява містить неприйняття обох країн ядерною війною, але не згадала Росію чи її нещодавню загрозу розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Єдине пряме згадування України було в одному з пунктів. Там мовилось, що "обидві сторони підтримують усі зусилля щодо відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів статуту Організації Об’єднаних Націй".

Франція і Китай закликали сторони "захищати жінок і дітей, жертв конфлікту". Проте щодо цієї теми не згадали, що минулого місяця Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв’язку з дітьми.