Німеччина дає Україні 1,35 мільярда євро на зброю та енергетику: результати візиту Мерца

Візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва відбувся на тлі нових російських атак по столиці. Берлін оголосив про пакет підтримки для України на 1,35 мільярда євро, більша частина якого піде на оборонні потреби.

Про результати візиту Мерца до Києва в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка Наталія Луценко.

Головні домовленості України та Німеччини

Німецький канцлер прибув до української столиці разом із великою делегацією, коли Росія від самого ранку атакувала місто. Однак на плани політиків це ніяк не вплинуло.

Головним результатом переговорів стало оголошення Німеччиною нового пакета допомоги Україні на 1,35 мільярда євро – один мільярд піде на оборонку, на зброю, зокрема на ППО. Ну, а 350 мільйонів підуть на енергетичну підготовку перед зимою.

Окремий напрямок співпраці – виробництво засобів протидії реактивним "Шахедам". Частина німецької допомоги буде спрямована саме на виробництво перехоплювачів.

Україна та Німеччина під час візиту Мерца підписали 15 угод і документів. Вони стосуються безпеки, розробки зброї, закупівель у німецької промисловості.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін фінансуватиме спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними безпілотниками. За його словами, у цій сфері вже вдалося досягти значного технологічного прогресу, а виробництво планують швидко запустити в серію.

Окрім ППО та безпілотних систем, сторони домовилися про співпрацю у сфері озброєння та енергетики. Така взаємодія має посилити обороноздатність України та допомогти підготувати українську енергосистему до зими.

Головне з візиту Мерца: дивіться відео

Нагадаємо, Мерц під час візиту до Києва 4 жовтня потрапив під повітряну тривогу. У столиці в цей час лунали сирени, вибухи та працювала протиповітряна оборона. Він разом із президентом Володимиром Зеленським перебував біля пошкодженої будівлі Національної академії наук України.