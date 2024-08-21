Моді у Києві планує обговорити мирне врегулювання війни між Україною та Росією

Незабаром до Києва має приїхати прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. У планах обговорити можливість мирного закінчення війни між Росією та Україною.

Також в планах Моді зміцнити двосторонню співпрацю між Індією та Україною. Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, індійський прем'єр погодився передавати повідомлення між Путіним і Зеленським.

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Що відомо про мирну ініціативу Моді

Перед своїм від'їздом до Польщі, а після – до України, індійський прем'єр заявив у середу, 21 серпня, що під час свого візиту до Києва має намір "поділитися поглядами" на мирне врегулювання конфлікту.

Він також зазначив, що в українській столиці спробує зміцнити двосторонню співпрацю між країнами.

Говорячи щодо мирних ініціатив, Моді підкреслив, що "як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні".

Нагадаємо, що візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва заплановано на 23 серпня. Це перший візит глави індійського уряду до України.