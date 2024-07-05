Столтенберг очікує, що Орбан обговорить "дискусії, які мав у Москві" на саміті НАТО

Угорщина повідомила союзникам по НАТО про запланований візит прем’єра Орбана до Москви. Віктор Орбан поділиться результатами зустрічі у Росії під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Відповідну заяву зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Орбан і раніше їздив у Москву

За словами Столтенберга, це вже не перший візит Орбана до Москви. До цього він інформував союзників про свої візити, це відбулося і цього разу. Генсек наголосив, що Орбан не представляє НАТО на двосторонній зустрічі з Путіним, а лише – свою країну.

Я очікую, що коли Віктор Орбан буде у Вашингтоні на саміті НАТО наступного тижня, у нього буде можливість обговорити й розглянути дискусії, які він мав у Москві. Це те, що відбувається на регулярній основі між членами Альянсу,

– сказав Єнс Столтенберг.

Суверенітет України потрібно поважати

Він зазначив, що під час своєї зустрічі з Віктором Орбаном, він почув згоду про те, що Росія несе відповідальність за війну в Україні. Столтенберг наголошує, що Будапешт погоджується з тим, що територіальна цілісність і суверенітет України повинні поважатися.

Столтенберг також привітав рішення Орбана не блокувати військову допомогу, яке надає НАТО Україні. За його словами, Угорщина приєдналася до багатьох рішучих заяв усіх союзників по НАТО, які засуджують вторгнення Росії в Україну і підтверджують нашу підтримку територіальної цілісності України.

Є певні розбіжності, і Угорщина чітко заявила, що не хоче підтримувати зусилля НАТО з надання більшої військової допомоги. Вони не хочуть підтримувати фінансові зобов'язання,

– пояснив генсек.

У ЄС також оперативно відреагували на візит Орбана в Москву 5 липня. Європейська служба зовнішніх справ наголосила, що він не отримав жодного мандата від Ради ЄС на відвідування Москви.