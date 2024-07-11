"Грає на руку Путіну": посли ЄС різко розкритикували "мирні" поїздки Орбана, – Europa Press

На зустрічі в Брюсселі 10 липня постійні представники країн-членів ЄС різко розкритикували поїздки Віктора Орбана до Росії та Китаю. Уряду Угорщини винесли догану за те, що прем'єр завдав шкоди єдності Євросоюзу й порушив договори.

Напружена зустріч тривала понад дві години. Посли дали зрозуміти представникам Угорщини, що вони не довіряють поясненням Будапешта і вбачають у діях Орбана порушення правил. Про це журналістам повідомили різні дипломатичні джерела.

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Посли ЄС різко розкритикували Орбана

Лише одна делегація – Словаччини ухилилася від виступу. Тоді як інші посли висловили свій гнів з приводу серії поїздок Орбана.

Представник Угорщини стверджував, що під час поїздок Орбан нібито не представляв позицію Євросоюзу, а правила ЄС буцімто "не регламентують", як лідер має попереджати про свої закордонні відрядження інші держави-члени.

Втім, зустріч не завершилася прийняттям рішень. За даними ЗМІ, на ній не обговорювали конкретних заходів у відповідь. Не йшлося про скорочення шестимісячного угорського головування в Раді ЄС.

Однак, кілька країн-членів уже розглядають можливість бойкотувати неформальні зустрічі на рівні міністрів, які Угорщина запланувала провести в себе.

Їхні дії не служать ні ЄС, ні миру. Вони грають на руку Путіну та його військовому проєкту,

– заявив один з європейських дипломатів після зустрічі послів.

Також він назвав результат дебатів "жовтою картою уряду Угорщини".

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МЗС наголосило, що Орбан поїхав до Москви без погодження чи координації з Україною. Підкреслили, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним, закликали всі держави неухильно його дотримуватися.