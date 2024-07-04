Не має мандату від ЄС, – Мішель про поїздку Орбана до Путіна

У ЗМІ поширили інформацію, що глава угорського уряду зібрався відвідати Росію в п'ятницю. Так, очільник Європейської ради Шарль Мішель відреагував на таке повідомлення медіа.

Про це Мішель написав у соцмережі Х (раніше твітер).

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Мішель відреагував на повідомлення ЗМІ про поїздку Орбана в Москву

Глава Євроради Мішель заявив, що Угорщина, яка за ротаційним принципом з початку липня головує у Раді Євросоюзу, не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС.

Європейська Рада має чітку позицію: Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України,

– написав Шарль Мішель.

Нагадаємо, що журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані заявив, що прем'єр-міністр Угорщини вирушить до Москви вже 5 липня. Ще кілька днів тому він був у Києві та розмовляв із Володимиром Зеленським, пропонуючи погодитись на вигідні для країни-агресорки умови задля припинення вогню.

Крім цього, відповідно до оприлюдненої інформації, йшлося про те, що Орбан відвідає Росію не наодинці. Радше за все глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який був відсутній у делегації Орбана в Києві, також поїде до російської столиці.