Чи може Папа Лев XIV приїхати в Україну: що кажуть у Ватикані

12 травня президент Зеленський провів телефонну розмову з новим Папою Римським Левом XIV. Він запросив понтифіка відвідати Україну.

Однак, Святий Престол вважає, що про це говорити ще рано. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на La Repubblica.

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Чи відповість Папа на запрошення Зеленського

Про те, що їхати новому понтифіку до України ще рано, заявив державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін.

Він вважає, що наразі Лев XIV не зможе відповісти на запрошення президента Зеленського.

Ні, це передчасно, було запрошення від президента Зеленського, тепер Папа думатиме, що робити… Я не думаю, що він скаже ні "так", ні "ні" на цьому етапі,

– сказав Паролін.

До слова, під час спільної розмови Володимир Зеленський та новий Папа обговорили досягнення миру в Україні та повернення з Росії депортованих українських дітей. Особиста зустріч, можливо, відбудеться після поїздки українського президента до Туреччини.