Німецькі депутати вслід за Пелосі хочуть відвідати Тайвань

За візитом Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні 2022 року стежили тисячі людей з різних країн світу. Про своє бажання відвідати Тайвань вже заявили німецькі депутати.

Азійське турне Пелосі добігає кінця. Останньою зупинкою спікерки Палати представників Конгресу США, яка вже відвідала демілітаризовану зону на кордоні Південної і Північної Кореї, стала Японія.

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Деталі від німецьких депутатів

Здійснити візит на Тайвань можуть представники комітету Бундестагу з прав людини. У розмові зі ЗМІ один з депутатів додав, що не хоче, аби їх стримував "дракон, який дихає погрозами".

Поїздка німецьких депутатів на Тайвань може відбутися вже восени. Орієнтовно – 22 – 30 жовтня. Аби взяти участь у візиті, заявку необхідно подати до початку вересня. До складу делегації увійдуть 8 парламентарів.

Візит Пелосі на Тайвань

Пелосі під час візиту зустрілася з Цай Інвень – віцепрезиденткою Тайваню. Спікерка Палати представників Конгресу США додала, що делегація підтвердила залізну підтримку демократії Тайваню. За словами Пелосі, Америка залишається непохитною у своїй відданості народу Тайваню.

Окрім того, Пелосі провела розмову з Ю Сікуном – спікером парламенту Тайваню.

Під час візиту Пелосі отримала орден як символ дружби США і Тайваню.

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