Візит прем'єра Японії в Україну: Токіо підставить Києву плече

Очільник японського уряду вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до України. Кішіда Фуміо має зустрітись із Володимиром Зеленським.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, головними темами на порядку денними будуть питання економіки, інфраструктури та енергетики.

Безпекові питання залишаться "за закритими дверима"

21 березня, до України з несподіваним візитом приїхав прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо. У нього запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Варто зазначити, що це перший візит глави японського уряду в Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Насамперед буде обговорюватись питання економіки, інфраструктури та енергетики. Це те, в чому Японія вже готова підставити плече Україні – і фінансово, і технологічно. Безпекові питання, ймовірно, залишаться в закритій частині (зустрічі – 24 Канал). Японія зараз, думаю, не буде готова говорити про воєнну співпрацю та безпекові питання,

– зазначив Олег Саакян.

Крім того, додав політолог, обговорювати можуть промислову співпрацю, ймовірно, цивільного призначення. Мовиться про процес відбудови повоєнної України.

Цей візит готувався давно, про нього говорили в експертних колах. Прем'єр-міністр Японії не їхав би до України, якби певний пакет домовленостей між країнами не було досягнуто. Порядок денний тому є досить щільним та напрацьованим.

Олег Саакян наголошує також, що в Японії є багато друзів України, а наш посол Сергій Корсунський добре робить свою роботу і це помічають як японські урядовці, так і японські медіа.

Олег Саакян про мету візиту японського прем'єра: дивіться відео

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