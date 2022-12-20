Візит провалився, Путін не дотис Лукашенка, – Гудков припустив результат зустрічі диктаторів

Напередодні Владімір Путін відвідав Алєксандра Лукашенка. Експерти припускають, що глава Кремля схиляв самопроголошеного президента Білорусі до участі у війні проти України, але цей візит міг провалитися.

Путін не дотис Лукашенка

Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він вважає, що Путін поїхав до Білорусі, щоб спробувати особисто дотиснути Лукашенка вступити у пряму війну проти України.

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Проте, на його думку, візит Путіна провалився – Лукашенко в черговий раз йому все пообіцяв і на цьому все закінчилося.

Якби вони (Путін та Лукашенко – 24 канал) реально про щось домовилися, про це б говорили на кожному кроці. Путінська пропаганда не упустила б такого шансу – заявити про епохальну подію, що Білорусь здалася і буде брати участь у цій війні,

– пояснює Гудков.

Опозиційний політик припускає, що Путін не зміг дотиснути Лукашенка.

Що може вигадати Путін, аби не брати участі у війні? Гудков зазначив, що самопроголошений президент Білорусі буде “вішати лапшу на вуха”, а Путін буде робити вигляд, що вірить йому.

Лукашенко буде казати, нібито він захищає Росію від НАТО, стоїть на сторожі кордону і стримує велике угруповання поляків, чехів, словаків, литовців та інших від вторгнення в Росію та захоплення путінських багатств. Він буде грати клоуна доти, поки Путін остаточно не програє війну,

– заявив опозиціонер.

Дивіться повне інтерв'ю з Геннадієм Гудковим: відео 24 каналу



Путін був би радий вбити Лукашенка

"Думаю, що Путін був би радий вбити Лукашенка, якби його можна було б кимось замінити", – сказав Гудков.

За його словами, він цього не робить, бо зараз Путіну просто немає ким замінити Лукашенка. "Президенту Білорусі якимось чином вдається триматися при владі при 85-відсотковій ненависті білорусів. І таких людей більше Путін не бачить", – додав політик.

Чому глава Кремля тримається за Лукашенка та пробачає йому все? Бо якщо в Білорусі щось почне "сипатися", то Путіну будуть непереливки. І російський народ скаже: "білоруси змогли, а ми що не зможемо?". Тому він боїться обвалу Білорусі, тому тримає Лукашенка,

– припускає Гудков.

До слова, Лукашенко сказав, що під час перемовин були схвалені “певні спільні рішення”, а Путін повідомив, що обговорив з президентом Білорусі створення єдиної оборонної сфери між країнами.

Також було сказано, що Росія та Білорусь домовилися продовжувати практику спільних військових навчань й нібито хочуть займатися створенням нової військової техніки.