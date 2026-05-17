Одразу після Трампа: політолог відповів, навіщо Путін поїде до Сі

Дональд Трамп відвідав Китай і одразу у Кремлі анонсували візит Володимира Путіна до Пекіна. Американський президент наголосив, що порушував питання ситуації в Україні у розмові із Сі Цзіньпіном. І під час спілкування лідера Китаю з Путіним тема російсько-української війни також буде ключовою.

Політолог Вадим Денисенко зазначив у розмові з 24 Каналом, чому Сі Цзіньпін спершу приймав Дональда Трампа і лише після нього розмовлятиме з очільником Кремля. Також політолог припустив, яку роль бачить Китай у перемовинах щодо закінчення війни в Україні.

Чому Китаю важливо брати участь у мирних перемовинах?

Денисенко наголосив, що візит Путіна до Китаю готувався достатньо давно. Традиційно у парний рік російський президент їде до Китаю, а в непарний – очільник Китаю їде до Москви. Так відбувається останні 20 років.

Зверніть увагу! Під час візиту Трампа до Пекіна, який відбувся 13 – 15 травня, він обговорив із лідером Китаю питання війни в Україні. Американський президент наголосив, що вони із Сі Цзіньпіном прагнули, щоб ця проблема була врегульована. Він також прокоментував масовану атаку Росії на українську територію 14 травня, яка забрала життя 24 людей у Києві. Трамп назвав цей удар "ганьбою".

"Путін не міг поїхати до Пекіна до візиту Трампа, тому що Сі Цзіньпін цього б не допустив. Спершу йому було потрібно переговорити із Трампом. У цьому випадку, як би Путін не роздував щоки, він є лідером лише регіональної держави, а не супердержави – як США. Тому ключові світові питання обговорювалися на зустрічі Трампа і Сі. З Путіним буде розмова про зовсім інше", – впевнений політолог.

Китай неодноразово демонстрував намір долучитися до розв'язання російсько-української війни. Проте його цікавить, на думку Денисенка, не встановлення миру в Україні. Пекіну важливо зайти у переговори для того, щоб узгодити, якою буде конфігурація відносин у трикутнику Китай – США – Європейський Союз.

"Сі Цзіньпін говоритиме також про те, якою буде конфігурація в чотирикутнику Китай – США – Європейський Союз – Росія. Крім того, його цікавлять відносини з державами Чорноморського та Каспійського басейнів", – зауважив Вадим Денисенко.

До слова. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що США можуть вважати, що задля закінчення війни в Україні необхідно віддалити Китай від Росії. Тому, на його думку, Путін прямує до Пекіна одразу після Трампа – він хоче переконатися у тому, що Сі Цзіньпін у своїх угодах із США не пожертвував Росією.



Водночас Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов підкреслив, що Китай побоюється, що США та Європа об'єднають зусилля, щоб економічно тиснути на нього через співпрацю Пекіна з Москвою. У цьому сенсі Сі може тиснути на Путіна, щоб у мирних перемовинах брали участь китайці та європейці. Леонов впевнений, коли Китай щось вимагає від Кремля, у Москві йому не можуть відмовити.

Тому, додав він, питання України є лише частиною ширшого переговорного процесу, яким на сьогодні його бачить Китай.

Що відомо про візит Путіна до Пекіна?

Речник Кремля Дмитро Пєсков 14 травня заявив про запланований візит Путіна до Китаю, який має відбутися найближчим часом. Він зазначив, що його підготовка майже завершена.

Згодом стало відомо, що очільник Кремля 19 – 20 травня відвідає КНР, де має провести зустріч із Сі Цзіньпіном. У Москві заявили, що вони мають обговорити питання двосторонніх відносин та поглиблення співпраці. Глави Китаю та Росії також торкатимуться міжнародних та регіональних тем, зокрема, ймовірно, війни в Україні та загострення на Близькому Сході.

Також на думку полковника запасу ЗСУ Романа Світана, масована атака на Україну, яка відбулась 14 травня під час візиту Трампа до Китаю, була узгоджена Росією із Сі Цзіньпіном. Світан припустив, що саме Пекін "підштовхнув" Кремль до атаки, адже "Путін – це "шістка" Китаю". Саме Пекін контролює Кремль та ставить перед ним завдання.

Водночас Путін, як вважає полковник запасу, не виконав прохання США щодо перемир'я і разом з Китаєм зірвав його. Тим самим Москва показала, що вона ігнорує думку Трампа, а прислухається до Сі Цзіньпіна.