Візит Путіна до Лукашенка готує до наступу на Україну: в ISW проаналізували ймовірні наслідки

Путін після кількарічної паузи вирішив вкотре навідатися з візитом до свого посіпаки Алєксандра Лукашенка. Аналітики припускають, що 19 грудня він прибуде до Мінська, щоб тиснути на Білорусь.

Як зазначають аналітики в Інституті з вивчення війни, візит Путіна може бути частиною демонстрації проактивності. А ще – це можлива чергова спроба створити інформаційні умови для нового етапу війни.

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Від ворога слід очікувати неприємностей

Укладачі звіту зауважили, що вервичка подій останнього часу – дещо тривожні дзвіночки. Мовиться і про зустріч Путіна зі своїми підлеглими напередодні, і про візит Шойгу у зону бойових дій, і про сам візит диктатора з Кремля до Лукашенка.

Усе це демонструє новий етап у представленні, плануванні, а також веденні війни. І це може означати, що відновлення наступу на Україну може відбутися найближчими місяцями.

Під питанням лиш залишається спроможність російської армії. Навіть якщо її таки посилить білоруське військо, то підготувати та провести ефективні наступальні операції найближчими місяцями їм буде складно.

Водночас слід розуміти, що для Путіна неважлива підготовка й оснащення свого війська. Він просто може віддати наказ про відновлення широкомасштабних наступальних операцій. Але зробити це пізніше цієї зими. Але, продовжують припускати в Інституті, Лукашенко таки навряд чи залучить своє військо.

То для чого Путін летить до Лукашенка