Лукашенко, ймовірно, відхилив зусилля Путіна змусити Білорусь наступати на Україну, – ISW

Увесь світ, без перебільшення, очікував результатів зустрічі Путіна та Лукашенка 19 грудня у Мінську. Аналітики припускають, що диктаторові з Білорусі вдалося втримати свої позиції.

Існувало безліч припущень, пов'язаних з візитом Путіна до Мінська. Але найпопулярніша з них – прагнення схилити Лукашенка до вторгнення білоруських військ в Україну.

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Путін вкотре зазнав поразки

Як зазначають аналітики з Інституту з вивчення війни, Лукашенко, ймовірно, відхилив зусилля Путіна. Кремлівському диктаторові не вдалося змусити Білорусь до подальших російсько-білоруських інтеграційних поступок.

Укладачі звіту зауважили, що Путін і Лукашенко публічно вирішили не обговорювати війну в Україні. Водночас вони акцентували на буцімто "західній загрозі". Саме тому Путін заявив, що може розглянути можливість навчання білоруських екіпажів бойової авіації. Остання застосовуватиме "боєприпаси зі спеціальними боєголовками", якщо на зовнішніх кордонах Союзної держави спостерігатиметься "загострення".

Лукашенко шукає причини не вступати у війну

В Інституті зауважили, що Лукашенко не просто так використовує риторику про буцімто напад НАТО. Це один з важелів впливу, який дозволяє не гнати свої війська на війну в Україні. Мовляв, вони потрібні Білорусі, щоб захистити її від імовірних загроз.

На фоні цих заяв, Путін пообіцяв Лукашенку комплекси ППО С-400, а також установки "Іскандери". А також зауважив, що обидва лідери держав обговорювали питання формування єдиного оборонного простору.

За оцінками укладачів звіту, участь Білорусі у війні проти України все ще залишається малоймовірною. А це означає, що з зустрічі з Лукашенком Путін повернеться без найголовнішого. Тим часом Лукашенко вирішив використати проти диктатора з Кремля його ж виправдання. Адже Росія теж вигадувала байки про напад НАТО.

Коротко про візит Путіна до Лукашенка