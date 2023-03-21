"Відтворити такі декорації нескладно": де могли зняти маріупольський фейк з Путіним

Днями Владімір Путін приїжджав до тимчасово окупованого Криму та Маріуполя. Однак є деталь, що може вказувати на фейковість цього візиту.

Про це 24 Каналу повідомив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Він переконаний, що відео з Маріуполя могли зняти в російській студії.

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Бурлаков згадав дослідження журналістів, в якому аналізувалася розмова Путіна нібито з жителями Маріуполя. Цих людей знайшли й на інших світлинах з ним.

Я так розумію, він їздить зі своїм оркестром, зі своєю масовкою, зі своїм всім. Або й не їздить,

– зауважив спікер.

Відео могли зняти не в Маріуполі

Бурлаков, який сам родом з Маріуполя, розповів що в місті є кілька концертних залів, однак привезли Путіна чомусь саме до місцевої філармонії.

Можливо, Путіна і не було там, адже намалювати зал цієї філармонії нескладно,

– додав журналіст.

Він переконаний, якби це був ДК металургів або драматичний театр, важче було б відтворити графікою їхні деталі, адже вони набагато більші.

Бурлаков впевнений, що бункерного диктатора все ж не було в Маріуполі, а ці відео зняті на зеленому фоні в студії.

Бурлаков переконаний у фейковості візиту Путіна: дивитись відео

Путін боїться подібних поїздок

Журналіст скептично налаштований до можливості таких поїздок Путіна. Адже злочинець, який їздить на броньованому потязі всюди, живе в бункері і огороджує своє місце перебування системами ППО, навряд може поїхати за кермом в місто, куди теоретично може щось прилетіти.

Я не вірю, що він міг туди поїхати з його параноєю та страхами,

– додав мовець.

До того ж на одному з відео, знятих в Маріуполі чутно, як жінка кричить "це все неправда, це все на показ". Бурлаков відповів на це, що навряд в місті, де просто можуть наступного дня не знайти людину через подібні висловлювання, хтось може собі таке дозволити.

Путін жодного разу не приїжджав до Донецька

Зауважимо, що за дев'ять років окупації Донецька, Путін жодного разу не навідався туди, але вирішив приїхати до Маріуполя.

Бурлаков нагадав, що наступного року у Росії плануються вибори. Отже, за логікою Путіна, він має показати, що ще не старий і їздить по цих захоплених територіях.

Можливо, Путін не поїхав до Донецька, щоб його не звинуватили в тому, що згадав він місто лише перед виборами. А поїхав чи удав, що поїхав до нещодавно окупованого Маріуполя і до Криму на річницю його так званого "звільнення", підкреслив журналіст.

Аналітики впевнені, що Путін не був в Маріуполі та Криму