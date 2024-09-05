2 вересня Владімір Путін вперше відвідав країну, яка ратифікувала Римський статут і мала б його заарештувати відповідно до ордеру, виданого судом у Гаазі. Втім, Монголія цього робити не стала.

Ба більше, Улан-Батор надав гарантії російському диктатору, що жодного арешту не буде. Президент Зеленський прокоментував цю подію в інтерв'ю NBC News.

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Реакція Зеленського

Глава держави пояснив, що коли Монголія прийняла Путіна як президента, замість того, аби виконати ордер на його арешт, вона показала, що не поважає міжнародне право.

Вони Путіна поважають більше, ніж міжнародне право. Більше поваги до вбивці, ніж до міжнародного права. Більше поваги до війни, ніж до миру,

– заявив політик.

Водночас той факт, що кілька країн наплювали на міжнародне право, не означає, що та чи інша людина не буде нести відповідальності. Більшість держав однаково очікуватиме на правосуддя. І воно буде, впевнений Зеленський.

До слова, речник монгольського уряду зазначив, що країна опинилася в ситуації енергетичної залежності від Росії, й це ускладнює можливість арешту Путіна за ордером МКС.