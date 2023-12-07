Страх ліквідації все одно був: що показав візит Путіна в ОАЕ

Президент Росії Владімір Путін поїхав в ОАЕ, а згодом планує добратися і до Саудівської Аравії. Йому потрібно демонструвати, ніби у світі ще є країни, де готові з ним зустрічатися.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що, хоч і Путіна помпезно зустрічали в ОАЕ, він все одно боїться за своє життя.

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Це можна побачити з автомобіля, на якому везли Путіна. Це – російська розробка, яка схожа на Rolls-Royce та складається на 99% з імпортних запчастин. Вона обшита бронею. Путін навіть під час таких помпезних візитів не довіряє нікому та побоюється ліквідації.

Чому Путін поїхав до ОАЕ

Як наголосив Давидюк, в Путіна атрофувалася функція міжнародного представництва Росії. Він не може презентувати свою державу на всіх майданчиках. Є безліч країн, де його буквально не пустять.

Він – дипломатичний "інвалід", який не може представляти країну всюди, де це потрібно. Не може поїхати на ООН, не може поїхати до ЄС та безліч інших держав. Навіть в деякі країни Африки. Все через те, що він – вбивця. Через це він багато де нев'їзний. Тому ці рідкісні, але помпезні візити роблять для того, щоб показати, ніби він усюди присутній,

– сказав Давидюк.

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Крім того, вже зовсім скоро в Путіна будуть президентські вибори. Йому потрібно показати населенню хоча б якісь міжнародні візити. Адже тоді в когось може скластися думка, що насправді Путін боїться кудись виїжджати.

Йому треба бігти та показувати, що він живий та може хоча б кудись їхати. Крім того, візит зручний. Літак не летить над багатьма країнами, які можуть не дати дозвіл на політ,

– сказав Давидюк.

Візит Путіна в ОАЕ: коротко