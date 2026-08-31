"Профі у команді Трампа": яку ціль насправді переслідував Реткліфф на зустрічах в Москві

Візит очільника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви викликал резонанс. Досі точаться суперечки, чи мала ця поїздка прикладний сенс, чи була лише формальністю на тлі майбутніх виборів у США. Однак за цією дипломатичною активністю ховається чіткий стратегічний розрахунок Вашингтона, який кардинально змінює правила гри.

Політолог Валерій Димов розповів 24 Каналу, що залучення Реткліффа до переговорного треку свідчить про докорінну зміну підходів у команді Трампа. На відміну від попередніх недосвідчених, з його слів, посередників, новий в особі очільника американської розвідки діє раціонально та спирається на реальні факти, а не ілюзії Кремля.

Реткліфф шукає адекватних співрозмовників у Москві

За словами політолога, головна мета візиту керівника ЦРУ полягала у спробі донести до російської сторони реальний стан справ через очільника ФСБ Олександра Бортникова. Раніше Путін перебував у параноїдальному світі та висував ультиматуми, які фактично означали капітуляцію України, бувши впевнений, що Москва у виграшному становищі.

Реткліфф людина адекватна і шукає таких же людей для того, щоб принаймні говорити з ними спільною мовою. Зараз є намагання тверезо описати Путіну ситуацію через Бортникова, що Росії сьогодні не до жиру і що ініціатива тепер не у неї,

– наголосив Димов.

Чи став візит Реткліффа переломом у стратегії США

Політолог підкреслив, що з Реткліффом російській стороні розмовляти в тому дусі, як вона це робила з Віткоффом, не вдалося б. Зі слів Димова, очільник ЦРУ розуміє, що нині Путін не в тій ситуації, аби далі висувати свої умови (зокрема виведення військ ЗСУ з Донбасу) для переговорів і саме це він хотів донести до Кремля.

На погляд політолога, Путін, знаючи про майбутні проміжні вибори в США у листопаді, сподівається на те, що Трамп почне тиснути на Україну, аби скоріше відбулися переговори на умовах Кремля й він міг перед американським електоратом похизуватися завершенням війни. Але, як зауважив Димов, Реткліфф міг дати зрозуміти Москві, що на такий сценарій не варто рохраховувати.

У цьому візиті є навіть стратегічний сенс: росіянам описали ситуацію і дали зрозуміти, що м'яч тепер на їхньому полі. Трампова ідея, щоб непрофесіонали, лояльні до нього бізнесмени займалися переговорами – провалилася. До того Реткліфф був усунений від багатьох процесів, поки його не залучили у ситуації з Венесуелою й Мадуро. Єдиним адекватним професіоналом в команді Трампа був Реткліфф,

– переконаний Димов.

Голова ЦРУ, як підсумував політолог, не проукраїнський, а проамериканський, він чітко розуміє, звідки походить загроза Сполученим Штатам.

Аналіз візиту голови ЦРУ до Росії: дивіться у відео