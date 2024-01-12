Історична подія, – Грабський пояснив, що привіз Ріші Сунак

До Києва 12 січня прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та виступив у Верховній Раді. Під час візиту Сунак оголосив про найбільший єдиний пакет допомоги Україні від початку війни.

Це вагома фінансова допомога, яка може стояти на рівні із траншами від США, наголосив військовий експерт Сергій Грабський. У розмові з 24 Каналом він пояснив, чому візит британського прем'єра зараз є вкрай важливим.

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Важлива допомога від Британії

Пакет допомоги від Великої Британії розрахований на 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Сергій Грабський наголосив, що фактично це військова допомога не рахуючи гуманітарний та соціальний сегменти, на який теж виділяються гроші. Тому це дуже вагома допомога.

"2,5 мільярдів фунтів – це приблизно щонайменше три мільярди доларів. Тобто такі транші не є меншими за ті, що виділяють США. Підкреслюю ще раз важливість саме політичного рішення – така допомога надаватиметься до перемоги України. Тобто один із провідних гравців світової політики задекларував свою непохитну підтримку", – підкреслив він.

Військовий експерт наголосив і на історичному аспекті, про який згадав і Ріші Сунак. Мовляв, наразі Україна перебуває у найважчому 42-му році. А британці розуміють як ніхто, який це був складний рік.

"Вони терпіли поразку за поразкою, коли зривалися десанти, провалювалися операції, вони відступали, але водночас вистояли, перемогли. І уряд Великої Британії говорить до свого населення, до нас зрозумілою для нас мовою, тому що для нас це має надзвичайно велике значення з огляду на наше майбутнє. Тобто Україна тепер може із серйозною впевненістю дивитися вперед у бік перемоги, нарощування свого бойового потенціалу", – додав він.

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