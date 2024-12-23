Словаччина займає хитрувату позицію, – політолог припустив, якою була зустріч Фіцо з Путіним

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав до Владіміра Путіна для обговорення транзиту російського газу через Україну. Кремль намагається вербувати деякі країни ЄС, але зі Словаччиною виникають проблеми.

Так, країна співпрацює з ВПК України та не забороняє постачання зброї через свою територію. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородний, зауваживши, що Фіцо важливі лише гроші.

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Деталі зустрічі Фіцо з Путіним

За словами політолога, на зустрічі мовилось не лише про транзит газу. Кремль зараз намагається вербувати своїх прихильників у ЄС.

Під російський вплив попадає й Словаччина, для прикладу, газотранспортні системи країни давно продали Газпрому.

Водночас Словаччина займає хитрувати позицію, порівняно з Угорщиною. Словаччина не забороняє транзит військових вантажів через свою територію, активно співпрацює з українським ВПК. Фіцо не проти продавати за гроші нам зброю,

– наголосив Загородній.

Путін з Фіцо мають "любов за гроші" та своєрідну торгівлю. Саме так, на думку політолога, можна описати нещодавню заяву прем'єра Словаччини про те, що Володимир Зеленський, буцімто, запропонував йому 500 мільйонів доларів з російських активів в обмін на підтримку вступу України в НАТО.

Цікаво! Фіцо повідомив, що він та російський диктатор обмінялися думками про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни та про взаємні відносини між Словаччиною та Росією.

Тим часом ЄС ніяк не відреагував на цей візит, адже в союзі немає заборон щодо зовнішньої політики країн, тому Фіцо не переходив меж, які б загрожували йому проблемами. Обурення та критика була щодо візиту Віктора Орбана в Москву влітку цього року, адже він зараз очолює ЄС.

До речі, президент України прокоментував зустріч Фіцо з Путіним, заявивши, що Фіцо не хоче брати участь у спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю, а навпаки – допомагає Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи.