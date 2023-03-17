Остання надія Путіна: яку користь хоче отримати Сі Цзіньпін від поїздки в Москву

В Москві підтвердили, що глава КНР Сі Цзіньпін 20 – 22 березня приїде до Росії, щоб зустрітися з Владіміром Путіним. І це буде найважливіша зустріч для очільника Кремля за останні роки.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що Путіну зараз потрібна рука допомоги від Китаю, який може змінити свою нейтральну позицію щодо війни Росії проти України на підтримку країни-агресорки.

Дивіться також Сі Цзіньпін планує зателефонувати Зеленському після візиту у Москву: що кажуть у президента

На його думку, зустріч зі Сі Цзіньпіном остання надія Путіна. Загалом на сьогодні він має дві надії.

Дочекатися виборів в США

Він вважає, що перша надія Путіна – затягнути війну в Україні до того моменту, щоб вона зустрілась з американськими виборами, які відбудуться наприкінці 2024 року. Саме тому зараз він затягує війну за будь-яку ціну.

"По суті виборча президентська кампанія в США вже триває. Два можливих кандидати від Республіканської партії – Дональд Трамп і Рон Десантіс – виступають за зменшення або ж повне занулення американської допомоги Україні. І це тривожний сигнал", – вважає він.

Підтримка Китаю

На його думку, друга надія Путіна – це підтримка Сі Цзіньпіна.

Під час зустрічі з главою Китаю Путін буде благати його лише про одне – ми віддамо всі північні території, навіть пів Росії, тільки, будь ласка, дай нам зброю, боєприпаси,

– припустив Яковенко.

Проте він вважає, що є великим питанням, чи погодиться на це Сі. Адже зараз з Китаєм дуже серйозно працюють Сполучені Штати.

Китай може піти на повноцінну підтримку Росії, як зараз НАТО підтримує Україну. Але це малоймовірно, тому що означатиме отримання санкції від Заходу,

– наголосив опозиційний журналіст.

Проте, за його словами, КНР може обмежитись постачанням боєприпасів Росії. Або постачати озброєння, приміром, через Білорусь.

"За такі дії Китай може теж отримати санкції, але вони ймовірно будуть не такими потужними", – підкреслив Яковенко.

Ігор Яковенко про візит Сі Цзіньпіна до Росії: дивіться відео

Чого хоче Китай

Він наголосив, що Сі Цзіньпін буде намагатися знайти ту межу, що відділяє вбивчі санкції проти економіки Китаю між тими, що дозволяють КНР вижити, але при цьому підтримати Росію і послабити США.

"Головний приз, який Китай хоче отримати після цього візиту Сі Цзіньпіна до Москви, – це Тайвань. Він хоче створити механізм торгівлі: ви нам дозволяєте робити все, що ми хочемо в Тайвані, а ми не підтримуємо усією потужністю своєї оборонної промисловості Путіна", – зауважив Ігор Яковенко.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви: коротко