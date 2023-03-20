Росія нині – колонія Китаю: чи постачатиме Пекін зброю Москві у великій кількості

Глава КНР Сі Цзіньпін приїхав з візитом до диктатора Владіміра Путіна в Москву. Цілком ймовірно, що вони обговорюватимуть питання постачання китайської зброї до Росії.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. На його думку, Путін намагатиметься домовитися щодо постачання китайської зброї. У відповідь він може запропонувати не гроші, а дещо інше.

До теми Таємна місія Сі і три варіанти для Путіна: що західні ЗМІ пишуть про китайський візит до Москви

Чи постачатиме Китай зброю для Росії

Як зазначив Гетьман, дуже сумнівно, що Китаю дійсно будуть цікаві гроші в обмін на власну зброю. Тут може йтися про енергоресурси і не тільки.

Це можуть бути енергоресурси. Хоча Китай вже зараз отримує їх практично даром. Певно, вони говоритимуть про якісь території. Або ж навіть може йтися про можливість користуватися "ядерною тріадою" Росії в разі потреби. Хоча незрозуміло, в якому вона стані,

– припустив Гетьман.

Чому Путін особисто не зустрів Сі Цзіньпіня: дивіться відео

Загалом, на думку Гетьмана, співпраця Китаю з Росією буде до того моменту, доки Пекіну буде це вигідно. Зараз Росія фактично є колонією. Звідти вивозять енергоресурси, а натомість привозять китайські товари. Однак Пекін все одно буде обережним щодо постачання зброї.

Як вважає Гетьман, Китай дійсно може передати Росії снаряди та набої в обмежених кількостях. Але постачання сучасної зброї не буде. Пекін усвідомлює, що Росія може програти війну в Україні. А бути на боці невдах – погана ситуація для Китаю.

Візит Сі Цзіньпіня до Росії: коротко