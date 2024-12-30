У Зеленського зробили заяву щодо візиту Сибіги до Сирії

Президент України Володимир Зеленський доручив очільнику МЗС Андрію Сибізі поїхати до Сирії та зустрітися з новим лідером. Посадовці обговорили деякі чутливі питання, зокрема і політичні.

Про це 24 Каналу повідомили в Офісі Президента. Українська делегація поїхала до Сирії 30 грудня. Андрій Сибіга вже провів розмову з фактичним лідером Сирії та головою руху "Хаят Тахрір аш-Шам" Ахмедом аль-Шараа.

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Візит до Сирії відбувається за дорученням Зеленського

Подробиці щодо зустрічі Андрія Сибіги з лідером Сирії пізніше надасть Міністерство закордонних справ. Поїздку української делегації ініціював Володимир Зеленський. Наразі президент чекає звіту про візит і перемовини від очільника МЗС.

Це ідея президента зараз активізувати контакти: направили в Сирію продовольство, першу партію, і будуть ще (відправляти – 24 Канал) в рамках програми "Зерно з України",

– розповів Дмитро Литвин, радник президента з комунікацій.

Також з Ахмедом аль-Шараа вдалося обговорити деякі інші питання, зокрема ті, що стосуються політики.

Нагадаємо, в рамках програми "Зерно з України" до Сирії вже відправили 500 тонн пшеничного борошна. За словами Президента України, борошно отримають 33 250 сімей, або 167 тисяч людей. Кожен пакунок із гуманітарного вантажу важить 15 кілограмів.