Нещодавно президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вперше після офіційного переобрання відвідав Москву. Припускають, що могло йтися про енергетичні питання й так званий потрійний союз – Узбекистан, Казахстан та Росія.

Однак це – дурниці. Путіну вже не залишилося жодних ОДКБ, про інші утворення говорити й годі. У росіян завжди була нездорова пристрасть до створення всіляких союзів. Україну також намагалися затягнути в них ще при Кучмі та Януковичі. Про це 24 каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу Токаєв заручився підтримкою Сі Цзіньпіна та Ердогана, аби відсторонитись від Путіна, – WP

Токаєв – видатний дипломат

Примітно, що після візиту до Москви казахський лідер одразу поїхав у Париж, де його зустрів Емануель Макрон, і лідери обговорювали значно цікавіші енергетичні плани. Російський публіцист акцентує, що Токаєв є винятково освіченою особистістю. Він володіє російською, казахською, англійською, французькою та китайською мовами. Усі помітили, якою невимушеною була його бесіда з Макроном. А за освітою він китаїст, додає Піонтковський, тому з Сі Цзіньпінем у нього давно склалися стосунки.

Він – досвідчена людина. Ввічлива, але тверда. Зараз чимало людей на пострадянському просторі стали сміливі – після видатних перемог української армії на полі бою. А він ще у червні на Економічному форумі у Санкт-Петербурзі відплющив Путіна по щоках. На очах у всього світу міжнародник Токаєв пояснював диктатору, чому не визнаватиме псевдореспубліки,

– зауважив Андрій Піонтковський.

Як зауважує публіцист, Токаєв справді видатний дипломат, який одним з перших на пострадянському просторі почав ставити кремлівського диктатора на місце. Втім, певні ритуали ще зберігає.

"Дипломатія є дипломатія. Та ж українська дипломатія свідомо не розриває відносини з Лукашенко, знаючи про нього все", – резюмував Піонтковський.

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