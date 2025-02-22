Французький журнал Le Point писав про візит Трампа до Москви 9 травня. Трамп відповів журналістам, чи мають місце бути такі розмови.

З посиланням на свої джерела французьку видання стверджувало, що Трамп таки буде на параді "побєди", але той це спростував. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чи може поїхати Трамп до Москви 9 травня

Трамп спростував інформацію, що поширювали ЗМІ про свій запланований візит до Москви 9 травня. Про це повідомили в агентстві Reuters.

Тоді Росія традиційно проводить військові паради та пафосно святкує перемогу у Другій світовій, попри те, що тоді загинули мільйони росіян.

Додамо, що речник Кремля Дмитрій Пєсков також заявив, що ніякої домовленості про візит Трампа до Росії 9 травня немає.

Нагадаємо, Politico підрахували, що Дональд Трамп 29 разів за місяць свого президентства догоджав Володимиру Путіну, що шкодить лідерству США у демократичному світі.