"Некорисно": Зеленський прокоментував візит Венса до Угорщини напередодні виборів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Угорщини напередодні парламентських виборів.

Про це повідомляє The Guardian.

Як Зеленський відреагував на візит Венса до Угорщини?

В інтерв’ю британському виданню він заявив, що поїздка американського політика до Будапешта з метою підтримки чинного прем’єра Віктора Орбана є "некорисною".

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не має наміру впливати на внутрішні процеси в Угорщині. За його словами, саме угорський народ повинен самостійно визначити, кого підтримати на виборах.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. У них змагаються 2 основні сили – партія "Фідес" на чолі з Віктором Орбаном та "Тиса", яку очолює політик Петер Мадяр.

Політолог та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що російські політтехнологи, які допомагають Орбану, можуть перейти до силових сценаріїв.

